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В TikTok появится платная подписка

Для поддержки блогеров
Социальная сеть TikTok собирается ввести новый формат поддержки авторов контента.
В TikTok появится платная подписка

Администрация ресурса позволит блогерам сделать часть видеороликов платными. Поэтому может быть введена платная подписка за просмотр.

Отмечается, что на многих ресурсах уже появилась такая функция. В том числе соцсеть Instagram, сообщившая о намерениях реализовать возможность денежных подарков авторам контента.

Источник: The Information
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