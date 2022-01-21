В TikTok появится платная подписка

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В TikTok появится платная подпискаДля поддержки блогеров
Социальная сеть TikTok собирается ввести новый формат поддержки авторов контента.
Администрация ресурса позволит блогерам сделать часть видеороликов платными. Поэтому может быть введена платная подписка за просмотр.
Отмечается, что на многих ресурсах уже появилась такая функция. В том числе соцсеть Instagram, сообщившая о намерениях реализовать возможность денежных подарков авторам контента.
Источник: The Information