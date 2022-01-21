В TikTok появится платная подписка

Администрация ресурса позволит блогерам сделать часть видеороликов платными. Поэтому может быть введена платная подписка за просмотр.

Отмечается, что на многих ресурсах уже появилась такая функция. В том числе соцсеть Instagram, сообщившая о намерениях реализовать возможность денежных подарков авторам контента.