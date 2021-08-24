В TikTok внедрят эффекты дополненной реальности

Так как новинка находится на этапе закрытого бета-тестирования, доступ к ней есть лишь у избранных пользователей. Заявку на ранний доступ предоставляется через специальную форму, в которой разработчиков просят указать своё имя, адрес электронной почты, информацию об учётной записи TikTok, название компании, которую они представляют и данные об опыте работы с дополненной реальностью.

На данный момент нет точной информации, как скоро TikTok допустит всех желающих к созданию AR внутри сервиса. Также неизвестно, когда доступ к инструменту получат создатели видеоконтента.