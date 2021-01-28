В TikTok зарегистрировался Николай Дроздов

83-летний учёный и телеведущий заявил, что настроен решительно, передаёт Подъём. При этом Дроздов пообещал «рассказывать молодым людям о добром и вечном». Он также рассказал о планах выпускать по одному ролику раз в неделю.

При этом телеведущий отметил, что его долго уговаривали от регистрации в TikTok. Аргументирована эта позиция была тем, что в соцсети находится «тусовка дурачков». Но Николая Николаевича, по его собственным заявлениям, это не остановило.

Учёный также отметил, что не планирует копировать формат «В мире животных» в своём новом аккаунте.