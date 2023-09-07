В ТВ-версии YouTube будет меньше рекламы. Но есть нюанс

В ТВ-версии YouTube будет меньше рекламы. Но есть нюансКоторый вряд ли многих обрадует
Google снова решает изменить формат рекламы на YouTube, но на этот раз нововведение коснётся лишь телевизионной версии платформы.
Компания планирует перейти на ТВ-формат рекламы, предлагая одну или две длинные рекламные паузы вместо множества коротких. Этот эксперимент направлен на то, чтобы сделать просмотр контента менее разрозненным и более удобным для зрителей.
Согласно исследованиям Google, 79% пользователей предпочитают видеорекламу, сгруппированную в одном блоке, вместо того чтобы она была разбросана по всему видео.
Однако пока неясно, какова будет длительность этих новых рекламных вставок и сколько их будет на единицу времени видео.
Стоит помнить, что это всего лишь эксперимент. Если новый формат приживётся, он может в будущем измениться и отличаться от того, что мы видим сейчас.
Таким образом, хоть нововведение и обещает меньше рекламных перерывов, оно также может привести к более длительным рекламным блокам.