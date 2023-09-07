В ТВ-версии YouTube будет меньше рекламы. Но есть нюанс

Компания планирует перейти на ТВ-формат рекламы, предлагая одну или две длинные рекламные паузы вместо множества коротких. Этот эксперимент направлен на то, чтобы сделать просмотр контента менее разрозненным и более удобным для зрителей.

Согласно исследованиям Google, 79% пользователей предпочитают видеорекламу, сгруппированную в одном блоке, вместо того чтобы она была разбросана по всему видео.

Однако пока неясно, какова будет длительность этих новых рекламных вставок и сколько их будет на единицу времени видео.

Стоит помнить, что это всего лишь эксперимент. Если новый формат приживётся, он может в будущем измениться и отличаться от того, что мы видим сейчас.

Таким образом, хоть нововведение и обещает меньше рекламных перерывов, оно также может привести к более длительным рекламным блокам.