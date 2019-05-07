В Twitter добавили долгожданную функцию

Команда сервиса микроблогов Twitter объявила о запуске давно ожидаемой пользователями функции. Теперь в ретвиты можно добавлять медиаконтент.

Проще говоря, стало проще выразить своё мнение, добавив к ретвиту фотографию, анимированную GIF-ку и видео. На данный момент функция доступна в версии Twitter для iOS, Android и в мобильной веб-версии. В веб-версии для десктопов её пока нет.

Как отметили разработчики журналистам The Verge, реализация данной функции была весьма проблемной. Сложность была в верстке: «Мы выяснили, что людям трудно быстро понять всё содержимое ретвита с медиа-файлом. Это было связано с вёрсткой — два больших твита оказывались наложены друг на друга». В результате, разработчики решили вставить оригинальный твит в меньшую встроенную секцию, а «ответный» медиафайл — полноразмерным.