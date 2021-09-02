В Twitter появилась платная подписка для заработка авторов каналов

Как отмечает источник, подписка нужно для того, чтобы фолловеры делились контентом только со своими подписчиками и получали за это доход. Пользователи, которым будет настроена Super Follows, смогут установить цены в 2,99, 4,99 и 9,99 долларов за доступ к их контенту. А также они смогут видеть пользователей, подписавшихся на них – у таких аккаунтов будет активен значок Super Follower. Также отмечается, что подать заявки на настройку подписки смогут пока только американские фолловеры с числом подписчиков от 10 тысяч и количеством твитов за календарный месяц не менее 25. Отдельно отмечено, что претенденты на подписку должны быть старше 18 лет.

Как сообщили в руководстве Twitter, «сегодня мы рады представить Super Follows – новый способ для людей получать ежемесячный доход, делясь контентом только с подписавшимися пользователями в Twitter».