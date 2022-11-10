В Twitter зарегистрировался фейковый Стив Джобс и верифицировал аккаунт

18:38, 10 ноября 2022
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В Twitter зарегистрировался фейковый Стив Джобс и верифицировал аккаунтПолучил синюю галочку
После появления в Twitter платной подписки Twitter Blue, предполагающей получение синей галочки, подтверждающей верификацию аккаунта, в соцсети начали регистрироваться различные фейковые персоны, даже умершие.
В частности, в Twitter зарегистрировался Стив Джобс. Никнейм этого пользователя — @realstevejobs, а отображаемое имя — Steve Apple. При этом в профиле сказано, что это пародийный аккаунт.
Несмотря на это аккаунт получил верификацию в соответствии со всеми новыми правилами соцсети.
«Я настоящий Стив Джобс! Если заблокируете меня — я отправлю вас в Китай на фабрику собирать iPhone», — написано в профиле фейкового Джобса.