В Twitter зарегистрировался фейковый Стив Джобс и верифицировал аккаунт

В частности, в Twitter зарегистрировался Стив Джобс. Никнейм этого пользователя — @realstevejobs, а отображаемое имя — Steve Apple. При этом в профиле сказано, что это пародийный аккаунт.

Несмотря на это аккаунт получил верификацию в соответствии со всеми новыми правилами соцсети.

«Я настоящий Стив Джобс! Если заблокируете меня — я отправлю вас в Китай на фабрику собирать iPhone», — написано в профиле фейкового Джобса.