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18:38, 10 ноября 2022
1 мин.

В Twitter зарегистрировался фейковый Стив Джобс и верифицировал аккаунт

Получил синюю галочку

После появления в Twitter платной подписки Twitter Blue, предполагающей получение синей галочки, подтверждающей верификацию аккаунта, в соцсети начали регистрироваться различные фейковые персоны, даже умершие.

В Twitter зарегистрировался фейковый Стив Джобс и верифицировал аккаунт

В частности, в Twitter зарегистрировался Стив Джобс. Никнейм этого пользователя — @realstevejobs, а отображаемое имя — Steve Apple. При этом в профиле сказано, что это пародийный аккаунт.

Несмотря на это аккаунт получил верификацию в соответствии со всеми новыми правилами соцсети.

«Я настоящий Стив Джобс! Если заблокируете меня — я отправлю вас в Китай на фабрику собирать iPhone», — написано в профиле фейкового Джобса.

Источник фото:Cryptonews.com
Источник:Газета.ru
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