В Uber разработают собственный чат-бот с ИИ

В Uber разработают собственный чат-бот с ИИНо стоит ли оно того?
Генеральный директор Uber Дара Хосровшахи, в интервью изданию Bloomberg, заявил, что компания работает над созданием собственного чат-бота на базе искусственного интеллекта.
При этом прочие подробности проекта на данный момент не раскрываются. Стоит, правда, отметить, что Uber уже давно использует ИИ и машинное обучение в своих технологиях, включая алгоритмы, которые позволяют подбирать подходящий транспорт для пользователей.
Новый же чат-бот сможет помочь Uber увеличить прибыль и улучшить пользовательский опыт в приложении.
Однако есть и риски. Если Uber внедрит искусственный интеллект просто чтобы следовать тренду, не принося реальной пользы пользователям, это может привести к негативным последствиям, как это произошло с My AI от Snapchat.
Таким образом, успех реализации будет зависеть от того, сможет ли чат-бот помочь пользователям решить реальные проблемы в приложении.