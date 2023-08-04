В Uber разработают собственный чат-бот с ИИ

При этом прочие подробности проекта на данный момент не раскрываются. Стоит, правда, отметить, что Uber уже давно использует ИИ и машинное обучение в своих технологиях, включая алгоритмы, которые позволяют подбирать подходящий транспорт для пользователей.

Новый же чат-бот сможет помочь Uber увеличить прибыль и улучшить пользовательский опыт в приложении.

Однако есть и риски. Если Uber внедрит искусственный интеллект просто чтобы следовать тренду, не принося реальной пользы пользователям, это может привести к негативным последствиям, как это произошло с My AI от Snapchat.

Таким образом, успех реализации будет зависеть от того, сможет ли чат-бот помочь пользователям решить реальные проблемы в приложении.