В веб-версии WhatsApp появятся заметки к контактам для удобного поиска

Опубликовано 24 апреля 2024, 11:15
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В веб-версии WhatsApp появятся заметки к контактам для удобного поискаУдобство скорее для бизнес-аккаунтов
Портал WABetaInfo сообщил, что следующее обновление веб-версии мессенджера WhatsApp добавит в сервис опцию заметок к контактам.
Заметки в качестве сопроводительного текста можно будет прикреплять к информации о контакте. Это будут конфиденциальные данные, которые сможет увидеть только создатель заметки.
Исследователи из WABetaInfo считают, что новая опция в WhatsApp Web пригодится прежде всего бизнес-аккаунтам, так как это упростит поиск и сбор информации о клиентах.