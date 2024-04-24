В веб-версии WhatsApp появятся заметки к контактам для удобного поиска

Заметки в качестве сопроводительного текста можно будет прикреплять к информации о контакте. Это будут конфиденциальные данные, которые сможет увидеть только создатель заметки.

Исследователи из WABetaInfo считают, что новая опция в WhatsApp Web пригодится прежде всего бизнес-аккаунтам, так как это упростит поиск и сбор информации о клиентах.