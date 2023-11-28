В Великобритании антимонопольные органы заинтересовались сделкой Adobe и Figma

Ведомство начало расследование в июле 2023 года и в настоящий момент пришло к выводу, что сделка может привести к нивелированию конкуренции на рынке цифровых дизайнерских решений и к сокращению пользовательского выбора, ограничив инновации и разработку новых конкурентных продуктов.

Выводы CMA, в том числе основаны на том факте, что Figma — ближайший конкурент Adobe. Появление этой компании на рынке подталкивало Adobe к развитию и формированию необходимой рынку конкуренции. Логично, что в случае поглощении Figma, исчезает угроза конкуренции со стороны последней.

«Adobe и Figma — два ведущих мировых производителя ПО для создания дизайна приложений и сайтов, и наш анализ показывает, что они являются ближайшими конкурентами. В связи с этим предложенная сделка может повлиять на сферу цифрового дизайна Британии, сократив пользовательский выбор, ограничив инновации и разработку новых конкурентных продуктов, – сообщила глава независимой экспертной группы Марго Дейли.