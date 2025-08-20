В Великобритании прекратили требовать от Apple раскрыть шифрование iCloud

Она объявила, что британское правительство отозвало требование о доступе к зашифрованным данным iCloud. Великобритания отказалась от планов заставить Apple предоставить «чёрный ход» (бэкдор) для доступа к данным, и это коснулось бы всех, включая американцев. Однако эта информация пока не подтверждена самой Apple.

Ранее Великобритания использовала Закон о полномочиях следственных органов (IPA) для требования доступа к зашифрованным данным в iCloud. Apple убрала функцию расширенной защиты данных в Великобритании вместо нарушения стандартов безопасности, а затеми подала апелляцию, что вынудило британское МВД раскрыть детали запроса.

Требование Великобритании вызвало споры, так как оно требовало доступа к данным пользователей без ведома их правительств. Вероятно, США оказали давление на Великобританию, чтобы пересмотреть позицию.