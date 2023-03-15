В версии Firefox для Android появился улучшенный механизм защиты от слежки

Ранее такая функция появилась в версиях Firefox для Windows, Mac и Linux. При этом подобная система обеспечения конфиденциальности уже давно реализована в браузерах Microsoft Edge и Apple Safari, а также в Firefox Focus.

TCP делает невозможным отслеживание одними сайтами cookie-файлов, сохранённых другими ресурсами на устройстве пользователя, для перекрёстного отслеживания веб-сёрфинга и формирования рекламного профиля. Благодаря разграничению доступа к файлам cookie между сайтами, отслеживание действий пользователя в Сети становится невозможным.

В итоге каждый сайт может обрабатывать только те cookie, которые сохранены на пользовательском устройстве.