В версии Telegram для macOS обнаружена лазейка, позволяющая атаковать микрофон и камеру компьютера

22:25, 16 мая 2023
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В версии Telegram для macOS обнаружена лазейка, позволяющая атаковать микрофон и камеру компьютераХакеры могут тайно записывать видео
Инженер Google Дэн Рева рассказал об уязвимости в версии мессенджера Telegram для macOS, благодаря которой хакеры могут тайно записывать видео с камеры компьютеров Mac. Также эта уязвимость позволяет активировать микрофон.
Проблема заключается в том, что Apple не требует для приложений под macOS обязательного наличия защитной технологии Hardened Runtime и Entitlements, необходимой в iOS. В силу этого мошенник может тайно установить в мессенджере динамическую библиотеку (Dylib) с вирусом внутри и с её помощью активировать камеру и сохранять видео в тайную папку.
Об этом Рева ещё в феврале 2023 года сообщил разработчикам Telegram, но, по его словам, реакции не последовало.
Источник:Gaming Deputy
Автор:Андрей КадуковТеги:
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