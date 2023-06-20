В версии WhatsApp для Windows появится связь с техподдержкой сразу из чата

Такой функционал уже реализован в версиях WhatsApp для iOS и Android. Как отмечается, пользователи смогут написать в техподдержку, нажав кнопку «Связаться с нами», которая вызывает надпись «Сообщите нам, чем мы можем вам помочь». Поддержка также может запросить данные об устройстве для оперативного решения возникшей проблемы.

В форме будет размещён и электронный адрес техподдержки для пользователей, привыкших в письмам.

Когда новая функция будет реализована, не сообщается.