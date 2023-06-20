В версии WhatsApp для Windows появится связь с техподдержкой сразу из чата

16:07, 20 июня 2023
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В версии WhatsApp для Windows появится связь с техподдержкой сразу из чатаТакой функционал уже есть в Android и iOS
В бета-версии мессенджера WhatsApp для Windows 2.2322.1.0 появилась новая функция. Пользователи смогут связываться с техподдержкой мессенджера непосредственно из чата без отправки письма по электронной почте, что раньше было необходимо.
Такой функционал уже реализован в версиях WhatsApp для iOS и Android. Как отмечается, пользователи смогут написать в техподдержку, нажав кнопку «Связаться с нами», которая вызывает надпись «Сообщите нам, чем мы можем вам помочь». Поддержка также может запросить данные об устройстве для оперативного решения возникшей проблемы.
В форме будет размещён и электронный адрес техподдержки для пользователей, привыкших в письмам.
Когда новая функция будет реализована, не сообщается.