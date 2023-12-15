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23:15, 15 декабря 2023
1 мин.

В версии YouTube для телевизоров стало меньше рекламы

Изменилась рекламная политика сервиса

В приложении YouTube для телевизоров стало меньше рекламы. Такая политика видеохостинга вступила в силу как минимум в США.

Рекламы стало меньше, частоту показа блоков компания компенсирует продолжительностью показа. Также изменилась практика показа рекламы в коротких видео Shorts. На телевизорах рекламные блоки показываются между короткими клипами.

Новая политика показа рекламы на YouTube стала результатом тестирования новой модели промо, которое видеохостинг провёл в сентябре 2023 года.

Источник:The Verge
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#видеохостинг
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#YOUTUBE
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