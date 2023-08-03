В Viber появились две новые премиум-функции, но доступны они лишь на iPhone

В Viber появились две новые премиум-функции, но доступны они лишь на iPhoneAndroid-пользователи останутся не у дел до сентября
В мессенджере Viber появились две новые функции для премиум-пользователей, но пока только для владельцев iPhone. Это «Невидимый режим» и «Чтение голосовых сообщений».
«Невидимый режим» позволяет пользователям читать сообщения и просматривать платформу в режиме конфиденциальности. Пользователи смогут видеть, кто в Сети, в то время как их собственный статус будет отображаться как оффлайн. Благодаря этому режиму, можно открывать сообщения, не показывая, что они были прочитаны.
Функция «Чтение голосовых сообщений» преобразует аудиосообщения в текст.
Для получения этих функций пользователи должны подписаться на Viber Plus за $1,99 в месяц. Помимо новых возможностей, подписчики также не будут видеть рекламу.
На данный момент нововведение доступно лишь жителям США, Чехии, Черногории, Швейцарии, Кувейте, Австралии, Тувалу, Израиле, Швеции, Австрии, Индии и Италии.