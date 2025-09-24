Приложения
Опубликовано 24 сентября 2025, 10:00
1 мин.

В VK Музыке появился раздел «Детям» со сказками, колыбельными и подкастами

Отличное нововведение
VK Музыка запустила новый раздел «Детям» с безопасным поиском и контентом, адаптированным для малышей и их родителей.
Он уже доступен в приложении ВКонтакте, а скоро появится и в отдельном приложении VK Музыка. Каталог включает подборки песен, сказок, аудиокниг, спектаклей и подкастов, а также специальные треки для сна — колыбельные, белый шум и звуки природы.

Для родителей предусмотрены подборки популярных подкастов и аудиокниг о воспитании.

Все материалы распределены по возрастам (до 3 лет, 4–6 лет, 7–12 лет и для всей семьи), жанрам и интересам. Среди доступных произведений — «Денискины рассказы» Виктора Драгунского, «Аленький цветочек» Сергея Аксакова и сказки Пушкина. Особый акцент сделан на образовательном контенте.

По данным исследования Armi Marketing и VK Музыки (февраль 2024), родители часто жалуются на нехватку качественных детских аудио.

Новый раздел решает эту проблему и доступен всем подписчикам сервиса.

