В VK Музыке появился раздел «Детям» со сказками, колыбельными и подкастами

Он уже доступен в приложении ВКонтакте, а скоро появится и в отдельном приложении VK Музыка. Каталог включает подборки песен, сказок, аудиокниг, спектаклей и подкастов, а также специальные треки для сна — колыбельные, белый шум и звуки природы.

Для родителей предусмотрены подборки популярных подкастов и аудиокниг о воспитании.

Все материалы распределены по возрастам (до 3 лет, 4–6 лет, 7–12 лет и для всей семьи), жанрам и интересам. Среди доступных произведений — «Денискины рассказы» Виктора Драгунского, «Аленький цветочек» Сергея Аксакова и сказки Пушкина. Особый акцент сделан на образовательном контенте.

По данным исследования Armi Marketing и VK Музыки (февраль 2024), родители часто жалуются на нехватку качественных детских аудио.

Новый раздел решает эту проблему и доступен всем подписчикам сервиса.