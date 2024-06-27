В WhatsApp больше не будет обрываться загрузка файлов при сворачивании приложения

В iOS существуют ограничения, которые прерывают загрузку файлов при сворачивании приложений. Это же касается и WhatsApp, из-за чего после сворачивания загрузку приходится начинать снова. Но теперь разработчики мессенджера обещают решить эту проблему.

Если пользователю придётся свернуть приложение во время загрузки, мессенджер не прервёт процесс, а поставит на паузу. А когда пользователь снова активирует приложение, мессенджер выдаст push-уведомление с предложением продолжить загрузку.

Сроки релиза новой функции не названы, но говорится, что это произойдёт в ближайшее время.