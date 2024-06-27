В WhatsApp больше не будет обрываться загрузка файлов при сворачивании приложения

Опубликовано 27 июня 2024, 18:00
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В WhatsApp больше не будет обрываться загрузка файлов при сворачивании приложенияРазработчики внедрят в процесс паузу загрузки
В тестовой сборке iOS-версии WhatsApp под номером 24.13.10.71 появилась функция паузы загрузки файла при сворачивании приложения.
В iOS существуют ограничения, которые прерывают загрузку файлов при сворачивании приложений. Это же касается и WhatsApp, из-за чего после сворачивания загрузку приходится начинать снова. Но теперь разработчики мессенджера обещают решить эту проблему.
Если пользователю придётся свернуть приложение во время загрузки, мессенджер не прервёт процесс, а поставит на паузу. А когда пользователь снова активирует приложение, мессенджер выдаст push-уведомление с предложением продолжить загрузку.
Сроки релиза новой функции не названы, но говорится, что это произойдёт в ближайшее время.