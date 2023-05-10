В WhatsApp для айфонов появился предпросмотр ссылок и управление опросами

В версии 23.9.77 пользователи смогут видеть индикацию загрузки предпросмотра ссылок, чтобы точно знать, когда превью будет готово к просмотру. К тому же теперь пользователи смогут управлять опросами: можно будет выбрать количество вариантов или ограничиться одним.

«Обновлённый интерфейс предварительного просмотра ссылок включает индикатор загрузки, предоставляющий пользователям более чёткое представление о том, когда предварительный просмотр загружается и когда он доступен», — сказано в сообщении портала WABetaInfo.