В WhatsApp для Android появится выбор основного цвета интерфейса

Опубликовано 22 августа 2024, 18:00
1 мин.
В WhatsApp для Android появится выбор основного цвета интерфейсаБудут реализованы светлая и тёмная темы
Портал WABetaInfo сообщил о внедрении разработчиками WhatsApp новой функции — изменения основного цвета приложения. Такие возможности уже реализованы в других мессенджерах.
Согласно материалу WABetaInfo, разработчики реализуют две темы на выбор пользователя: светлую и тёмную. При использовании светлой темы традиционный зелёный цвет интерфейса — не чатов, а всего приложения — сменится на чёрный для придания мессенджеру более современного и минималистичного вида. При использовании тёмной темы основной цвет станет белым для создания чёткости, контраста и улучшения читаемости.
Новый функционал пока тестируется в бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.24.18.6. И якобы новые визуальные возможности появятся в одном из ближайших публичных релизов.