В WhatsApp для Android появится выбор основного цвета интерфейса

Согласно материалу WABetaInfo, разработчики реализуют две темы на выбор пользователя: светлую и тёмную. При использовании светлой темы традиционный зелёный цвет интерфейса — не чатов, а всего приложения — сменится на чёрный для придания мессенджеру более современного и минималистичного вида. При использовании тёмной темы основной цвет станет белым для создания чёткости, контраста и улучшения читаемости.

Новый функционал пока тестируется в бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.24.18.6. И якобы новые визуальные возможности появятся в одном из ближайших публичных релизов.