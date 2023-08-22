В WhatsApp для iOS появились минутные видеосообщения

15:19, 22 августа 2023
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В WhatsApp для iOS появились минутные видеосообщенияДля использования новых функций нужно скачать обновление
В AppStore появилась новая версия WhatsApp под номером 23.16.78, в которой реализована поддержка коротких видеосообщений.
Теперь пользователи смогут обмениваться видеосообщениями продолжительностью до минуты. Для записи в диалоговом окне нужно зажать кнопку с изображением микрофона и выбрать в появившемся меню режим «видео».
Обновление также позволяет демонстрировать изображение рабочего стола во время видеосвязи. Для вызова функции в интерфейсе появилась новая кнопка, появляющаяся во время видеозвонков.
Чтобы новый функционал стал доступен, нужно скачать обновление. Но исследователи новых функций в WhatsApp предупреждают, что новшества могут появиться не сразу, а через некоторое время.