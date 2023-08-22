В WhatsApp для iOS появились минутные видеосообщения

Теперь пользователи смогут обмениваться видеосообщениями продолжительностью до минуты. Для записи в диалоговом окне нужно зажать кнопку с изображением микрофона и выбрать в появившемся меню режим «видео».

Обновление также позволяет демонстрировать изображение рабочего стола во время видеосвязи. Для вызова функции в интерфейсе появилась новая кнопка, появляющаяся во время видеозвонков.

Чтобы новый функционал стал доступен, нужно скачать обновление. Но исследователи новых функций в WhatsApp предупреждают, что новшества могут появиться не сразу, а через некоторое время.