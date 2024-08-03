В WhatsApp для iOS появится голосовой чат с нейросетью

Опубликовано 03 августа 2024, 18:45
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В WhatsApp для iOS появится голосовой чат с нейросетьюДля более простого взаимодействия с мессенджером
В бета-версии WhatsApp для iPhone под номером 24.16.10.70 появился отдельный голосовой чат с нейросетью Meta* AI, основанной на большой языковой модели Llama 3.1.
Портал WABetaInfo объясняет, что новая функция призвана упростить передачу сложной информации нейросети, для этого запросы ИИ можно надиктовывать или писать тестовые сообщения. Нововведение должно упростить взаимодействие с мессенджером, когда затруднительно или невозможно написать текст. Пока ИИ будет отвечать текстом, но позже «заговорит», голос можно будет выбрать.
На данный момент бета-версию мессенджера можно скачать в TestFlight. Когда выйдет публичный релиз с голосовым ИИ-чатом, неизвестно.
* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.