В WhatsApp для iOS появится голосовой чат с нейросетью

Портал WABetaInfo объясняет, что новая функция призвана упростить передачу сложной информации нейросети, для этого запросы ИИ можно надиктовывать или писать тестовые сообщения. Нововведение должно упростить взаимодействие с мессенджером, когда затруднительно или невозможно написать текст. Пока ИИ будет отвечать текстом, но позже «заговорит», голос можно будет выбрать.

На данный момент бета-версию мессенджера можно скачать в TestFlight. Когда выйдет публичный релиз с голосовым ИИ-чатом, неизвестно.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.