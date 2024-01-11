Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Рамблер&ID
Приложения
17:52, 11 января 2024
1 мин.

В WhatsApp для iOS появится выбор цветов для некоторых частей интерфейса

Такой код для стабильной версии нашли исследователи

Разработчики WhatsApp готовят новые функции для iOS-версии мессенджера. В приложении для iPhone появятся акцентные цвета для выделения некоторых деталей интерфейса.

Всего должно быть пять цветов. Исследователи функций WhatsApp отметили, что появился соотвествующий код, который войдёт в стабильную версию iOS-приложения.

По информации, к этим частям интерфейса относятся счётчик сообщений, кольцо вокруг обновлений статуса, цвета выбранных вкладок в нижней части приложения и некоторые кнопки интерфейса. У пользователей появится выбор, так как в последней стабильной версии WhatsApp для iOS эти элементы интерфейса отображаются с синим цветовым акцентом.

Можно будет выбирать между зелёным акцентом, существующим синим вариантом, кремово-белым цветом, розовым и фиолетовым.

Источник:Gadgets360
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#WhatsApp
,
#мессенджер
,
#IOS
,
#цвет
,
#интерфейс
Новости партнеров
Новости партнеров