В WhatsApp для iPhone обновили внешний вид

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Сегодня в 12:56
В WhatsApp для iPhone обновили внешний видВладельцы Android-смартфонов пока что остались не у дел
Разработчики WhatsApp начали распространять апдейт, который обновляет интерфейс приложения у владельцев iPhone. Пока что речь идёт лишь об изменении внешнего вида звонков внутри мессенджера.
Отметим, что последние несколько недель команда WhatsApp активно тестировала новый интерфейс. И, судя по всему, разработчики остались довольны получившимся результатом.
9to5Mac, например, пишет, что обновленный дизайн звонков и вправду упрощает процесс добавления большего числа людей к текущему звонку.
Владельцы iPhone особенно должны порадоваться апдейту, так как теперь меню вызова очень похоже на таковое в FaceTime — родном приложении для видеозвонков на iOS и macOS.
Как скоро нечто подобное заглянет и на Android — неизвестно. Возможно, для поклонников ОС от Google команда WhatsApp выпустит иной интерфейс для меню звонков.