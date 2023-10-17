В WhatsApp для iPhone стала проще отправка аудио- и видеосообщений

16:19, 17 октября 2023
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В WhatsApp для iPhone стала проще отправка аудио- и видеосообщенийЧтобы не ошибались невнимательные пользователи
В iOS-версии WhatsApp под номером 23.21.1.71 более удобной стала отправка аудио- и видеосообщений.
Ранее для отправки таких сообщений нужно было нажать на значок микрофона или видеокамеры и переключиться на нужный тип. Сейчас всплывает меню с выбором нужного типа сообщения. Это сделано для снижения ошибок: невнимательные пользователи часто ошибались, отправляя видеосообщение вместо голосового. Так происходило потому, что человек зажимал значок микрофона, не замечая, что переключился на видео.
Как быстро нововведение будет реализовано в стабильных версиях WhatsApp, пока неизвестно.