В WhatsApp для iPhone стала проще отправка аудио- и видеосообщений

Ранее для отправки таких сообщений нужно было нажать на значок микрофона или видеокамеры и переключиться на нужный тип. Сейчас всплывает меню с выбором нужного типа сообщения. Это сделано для снижения ошибок: невнимательные пользователи часто ошибались, отправляя видеосообщение вместо голосового. Так происходило потому, что человек зажимал значок микрофона, не замечая, что переключился на видео.

Как быстро нововведение будет реализовано в стабильных версиях WhatsApp, пока неизвестно.