В WhatsApp для компьютеров можно будет быстро отвечать на сообщения одной кнопкой

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В WhatsApp для компьютеров можно будет быстро отвечать на сообщения одной кнопкойКокка функция тестируется
Как сообщил портал WABetaInfo, в версии мессенджера WhatsApp для компьютеров появится кнопка быстрого ответа на сообщения.
Сейчас пользователи десктопной версии для ответа должны навести курсор на сообщение, нажать на выпадающий значок и выбрать «Ответить».
О новой функции, упрощающей взаимодействие в чатах мессенджера, стало известно из описания бета-версии WhatsApp 2.2218.0. Чтобы ответить на сообщение, будет достаточно нажать на кнопку, написать ответ и сразу его отправить. Кнопка будет находиться возле каждого сообщения.