В WhatsApp для компьютеров можно будет быстро отвечать на сообщения одной кнопкой

Сейчас пользователи десктопной версии для ответа должны навести курсор на сообщение, нажать на выпадающий значок и выбрать «Ответить».

О новой функции, упрощающей взаимодействие в чатах мессенджера, стало известно из описания бета-версии WhatsApp 2.2218.0. Чтобы ответить на сообщение, будет достаточно нажать на кнопку, написать ответ и сразу его отправить. Кнопка будет находиться возле каждого сообщения.