В WhatsApp добавили бота, информирующего о коронавирусе

Благодаря нововведению пользователи мессенджера будут оснащены полной и проверенной информацией о распространении коронавируса. Кроме того, с помощью бота пользователи могут ознакомиться с актуальными новостями по теме, средствах индивидуальной защиты. А для тех, кто совершает поездки в условиях пандемии бот предоставит специальные рекомендации. Вся информация, которая предоставляется ботом, к слову, доступна и на официальном сайте ВОЗ.

Для того, чтобы начать пользоваться ботом необходимо добавить номер +41 79 893 18 в контакты и нажать “присоединиться” для запуска чата.