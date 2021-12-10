В WhatsApp добавили средство перевода криптовалют

Пока функция доступна в тестовом режиме ограниченному числу пользователей в США. При этом руководство WhatsApp планирует расширить функцию для всех пользователей в странах, где разрешён свободный оборот криптовалюты.

Чтобы отправить криптовалютный перевод, нужно в WhatsApp выбрать контакт, нажать на значок плюса в iOS или на скрепку в Android, а затем выбрать функцию «Платёж» (Payment). После этого появится инструкция, как воспользоваться кошельком Novi, если есть аккаунт, или зарегистрировать его. Комиссия за эти переводы взиматься не будет.