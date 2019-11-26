В WhatsApp добавят функцию уничтожения сообщений по времени

Благодаря новой функции пользователи смогут самостоятельно выбрать промежуток существования своего сообщения, а именно час, день, неделю, месяц и год. Так, через выбранный промежуток времени сообщение автоматически ликвидируется. О расширении функционала рассказало издание WABetaInfo, добавив, что на сегодняшний день точная дата внедрения в популярный мессенджер функции “исчезающих” сообщение - не разглашается. Источник также сообщил, что новая опция будет совместима с темной темой приложения, которая также находится на стадии разработки.

Напомним, что функция самоуничтожения сообщений появилась в мессенджере Telegram от Павла Дурова еще в 2013 году.