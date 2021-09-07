В WhatsApp добавят возможность отправлять эмодзи-реакции в чатах

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В WhatsApp добавят возможность отправлять эмодзи-реакции в чатахПричем количество реакций превысит 999 штук
В сети появилась информация о грядущем нововведении в популярном мессенджере WhatsApp. Так, согласно данным источников, в приложение добавят возможность отправлять эмодзи-реакции на сообщения.
Отметим, что такой функционал не является чем-то новым — он уже реализован в мессенджерах Skype, Facebook Messenger и прочих. Журналисты WABetainfo выяснили, что такая опция появится и в WhatsApp для iOS и Android. Причем источник обращает внимание на то, что количество возможных реакций будет очень большим — более 999.
Выбрать эмодзи-реакцию можно будет на специальной панели. Пользователи смогут посмотреть, кто из участников чата отреагировал на сообщение. На данный момент неизвестно, когда именно в мессенджер добавят эту функцию, но сообщается, что в ближайшее время компания выпустит бета-версию программы с соответствующим нововведением.