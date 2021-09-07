В WhatsApp добавят возможность отправлять эмодзи-реакции в чатах

Отметим, что такой функционал не является чем-то новым — он уже реализован в мессенджерах Skype, Facebook Messenger и прочих. Журналисты WABetainfo выяснили, что такая опция появится и в WhatsApp для iOS и Android. Причем источник обращает внимание на то, что количество возможных реакций будет очень большим — более 999.