В WhatsApp лимит времени статусов продлят до 1 минуты

По словам портала WABetaInfo, отслеживающего изменения функционала WhatsApp, нова функция — ответ на просьбы пользователей сделать видеостатус более продолжительным. Текущее время — 30 секунд, а у бета-тестеров появилась версия с возможностью публикации статуса в 1 минуту.

Новый функционал появился в Android-версии WhatsApp под номером 2.24.7.6. Когда функция выйдет для всех пользователей, пока неизвестно.

Обозреватели предпреждают, что, возможно, для проявления новой функции WhatsApp придётся обновить до новой версии.