В WhatsApp лимит времени статусов продлят до 1 минуты

Опубликовано 20 марта 2024, 12:00
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В WhatsApp лимит времени статусов продлят до 1 минутыРазработчики готовят новую функцию
В мессенджере WhatsApp изменится продолжительность видеостатусов. Разработчики увеличат лимит времени с 30 секунд до 1 минуты.
По словам портала WABetaInfo, отслеживающего изменения функционала WhatsApp, нова функция — ответ на просьбы пользователей сделать видеостатус более продолжительным. Текущее время — 30 секунд, а у бета-тестеров появилась версия с возможностью публикации статуса в 1 минуту.
Новый функционал появился в Android-версии WhatsApp под номером 2.24.7.6. Когда функция выйдет для всех пользователей, пока неизвестно.
Обозреватели предпреждают, что, возможно, для проявления новой функции WhatsApp придётся обновить до новой версии.