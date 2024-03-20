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Приложения
Опубликовано 20 марта 2024, 12:00
1 мин.

В WhatsApp лимит времени статусов продлят до 1 минуты

Разработчики готовят новую функцию
В мессенджере WhatsApp изменится продолжительность видеостатусов. Разработчики увеличат лимит времени с 30 секунд до 1 минуты.

По словам портала WABetaInfo, отслеживающего изменения функционала WhatsApp, нова функция — ответ на просьбы пользователей сделать видеостатус более продолжительным. Текущее время — 30 секунд, а у бета-тестеров появилась версия с возможностью публикации статуса в 1 минуту.

Новый функционал появился в Android-версии WhatsApp под номером 2.24.7.6. Когда функция выйдет для всех пользователей, пока неизвестно.

Обозреватели предпреждают, что, возможно, для проявления новой функции WhatsApp придётся обновить до новой версии.

Источник:WABetaInfo
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#WhatsApp
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#мессенджер
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#приложение
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#функции