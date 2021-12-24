В WhatsApp можно будет массово рассылать фото и видео

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В WhatsApp можно будет массово рассылать фото и видеоПока функция тестируется
В популярном мессенджере WhatsApp скоро должна появиться новая функция. Можно будет рассылать видео, фото и другие медиафайлы сразу нескольким контактам.
Не нужно будет использовать вкладку «Камера», которая необходима сейчас для отправки такого контента. Новая функция позволит при разговоре с одним собеседником, сразу из чата, отправить видео, фото или GIF-анимацию множеству контактов.
Пока функция доступна ограниченному количеству пользователей Android-устройств. Когда она станет доступна всем пользователям, не уточняется.
Источник: WABetaInfo