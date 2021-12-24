В WhatsApp можно будет массово рассылать фото и видео

Не нужно будет использовать вкладку «Камера», которая необходима сейчас для отправки такого контента. Новая функция позволит при разговоре с одним собеседником, сразу из чата, отправить видео, фото или GIF-анимацию множеству контактов.

Пока функция доступна ограниченному количеству пользователей Android-устройств. Когда она станет доступна всем пользователям, не уточняется.