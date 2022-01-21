В WhatsApp можно будет переносить переписку с Android-смартфонов на iOS

О том, что эта функция будет внедрена в мессенджер, стало понятно по новому пункту меню на айфонах. Появился пункт истории импортированных чатов с Android на iOS.

Но когда новая функция появится в глобальной версии WhatsApp, пока не известно. Отмечается, то процесс переноса чатов с Android на iPhone ничем не будет отличаться от функции, уже реализованной на iOS.