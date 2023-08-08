В WhatsApp можно будет редактировать описание фото и видео после отправки

Раньше такой возможности не было. Теперь в течение 15 минут после отправки медиа описание к файлу можно отредактировать.

Функция доступна многим, но пока ещё не всем пользователям. Как сообщили разработчики мессенджера, все пользователи смогут воспользоваться новой функцией в течение нескольких ближайших недель.

«Просто нажмите и удерживайте недавнее мультимедийное сообщение с подписью, чтобы проверить, включена ли эта функция для вашей учётной записи», — сказано в сообщении разработчиков.