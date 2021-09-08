В WhatsApp можно будет скрыть время посещения от определённых контактов

Как пишет издание Aroged со ссылкой на инсайдерский портал WABetaInfo, в мессенджерах можно показывать или скрывать время последнего посещения, но нельзя настроить так, чтобы статус видели только нужные контакты. Разработчики WhatsApp предложили альтернативу – возможность скрывать от определённых людей время посещения и реальное присутствие в приложении. По их мнению, это избавит пользователей от навязчивых собеседников. Статус пользователя не смогут увидеть контакты, отмеченные в специальном списке, но будут видеть все остальные. В свою очередь, пользователь тоже не сможет просматривать информацию контактов, внесённых в список.

Отмечается, что пока функция будет доступна на iOS, но позже её можно будет использовать на любом смартфоне.