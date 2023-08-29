В WhatsApp можно будет скрывать свой IP-адрес во время звонков

В WhatsApp можно будет скрывать свой IP-адрес во время звонковДля скрытия местоположения
Разработчики WhatsApp добавят в мессенджер функцию скрытия IP-адреса пользователей во время звонков. Это позволит скрывать геолокацию.
Благодаря новой функции, обнаруженной в бета-версии WhatsApp 2.23.18.15, станет более затруднительно обнаружить местоположение звонящего, звонки будут проходить непосредственно через серверы WhatsApp. Но в таком случае может незначительно ухудшаться качество связи.
После обновления пользователи смогут проверить, появилась ли эта функция в мессенджере: сроков реализации в стабильной версии пока нет. Для этого в настройках в разделе «Конфиденциальность» нужно выбрать пункт «Звонки».
Также разработчики работают над усиленной защитой и шифрованием трафика, благодаря чему защита от перехвата сообщений, звонков и пересылаемого контента станет ещё более надёжной.