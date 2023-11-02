В WhatsApp можно будет создать подменный профиль

В WhatsApp можно будет создать подменный профильДля «одноразовых» переписок — самое то
WhatsApp продолжает радовать своих пользователей новыми функциями.
На этот раз компания работает над введением возможности создания альтернативного профиля в одной учетной записи. Это позволит пользователям легко переключаться между профилями в зависимости от ситуации.
Согласно обнаруженной информации, новая функция позволит создать ограниченный профиль, который будет виден только контактам пользователя, в то время как для других юзеров WhatsApp будет отображаться альтернативное имя и фотография.
Это станет отличным решением для защиты личной информации, особенно когда приходится общаться с людьми, не входящими в ваш круг общения, и большинство разговоров являются разовыми.
На данный момент функция тестируется в бета-версии WhatsApp и еще не доступна в стабильной версии приложения.