В WhatsApp можно будет создавать фото профиля с помощью ИИ

Как и в случае с другими нейросетями, генерирующими фото, непосредственно в приложении мессенджера нужно будет описать желаемое фото, характер, особенности, чтобы персонализировать полученный аватар. ИИ-фото может быть полноценным аналогом реального снимка.

Причём таким изображением можно будет делиться с другими пользователями, чтобы обезопасить себя от возможных поползновений со стороны мошенников.

Когда именно новая функция войдёт в стабильную версию мессенджера и станет доступна всем пользователям, пока не уточняется.