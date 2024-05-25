В WhatsApp можно будет создавать фото профиля с помощью ИИ

Опубликовано 25 мая 2024, 15:00
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В WhatsApp можно будет создавать фото профиля с помощью ИИЧтобы усилить конфиденциальность
Инсайдеры из портала WABetaInfo сообщили, что в тестовой Android-версии WhatsApp под номером 2.24.11.17 появилась функция создания изображения для пользовательского профиля с помощью генеративного ИИ.
Как и в случае с другими нейросетями, генерирующими фото, непосредственно в приложении мессенджера нужно будет описать желаемое фото, характер, особенности, чтобы персонализировать полученный аватар. ИИ-фото может быть полноценным аналогом реального снимка.
Причём таким изображением можно будет делиться с другими пользователями, чтобы обезопасить себя от возможных поползновений со стороны мошенников.
Когда именно новая функция войдёт в стабильную версию мессенджера и станет доступна всем пользователям, пока не уточняется.
Источник:WABetaInfo
Автор:Андрей Кадуков
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