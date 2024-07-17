В WhatsApp можно будет создавать собственные персонализированные чат-боты

В разделе AI Studio пользователи смогут пользоваться предустановленными чат-ботами или создавать своих и делиться разработками с другими людьми. Судя по скриншотам от инсайдеров, в мессенджере могут быть как обычный «умный» ассистент, так и персонализированные боты, созданные для выполнения конкретных задач и обучения чему-либо.

Портал WABetaInfo отмечает, что новый функционал призван повысить удобство работы пользователей за счёт более конкретной и «контекстуально релевантной помощи при упрощении задач». Пользователи смогут взаимодействовать со своими любимыми чат-ботами для решения различных задач — от ответов на часто задаваемые вопросы до предоставления рекомендаций на основе их предпочтений.

«Мы считаем, что внедрение AI Studio отражает стремление использовать искусственный интеллект для повышения вовлечённости и удовлетворённости пользователей, обеспечивая более глубокую интеграцию в повседневное взаимодействие», — рассказали инсайдеры.