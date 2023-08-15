В WhatsApp можно будет создавать стикеры с помощью нейросети

Во вкладке стикеров в чатах при нажатии на новую кнопку «Создать» появляется строка для введения текста, на основании которого нейросеть создаст набор стикеров. Пользователю останется выбрать нужный.

Получатель стикера будут уведомлен, что отправление сгенерировано ИИ. При этом отправитель сможет пожаловаться разработчикам на стикер, если посчитает его неудачным.