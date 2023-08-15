В WhatsApp можно будет создавать стикеры с помощью нейросети

23:46, 15 августа 2023
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В WhatsApp можно будет создавать стикеры с помощью нейросетиО сообщать разработчикам, если что-то не понравилось
У некоторых пользователей бета-версии WhatsApp 2.23.17.14 для Android появилась новая функция — генерация собственных стикеров с помощью встроенной нейросети. Для этого нужно будет вводить текстовое описание будущего стикера.
Во вкладке стикеров в чатах при нажатии на новую кнопку «Создать» появляется строка для введения текста, на основании которого нейросеть создаст набор стикеров. Пользователю останется выбрать нужный.
Получатель стикера будут уведомлен, что отправление сгенерировано ИИ. При этом отправитель сможет пожаловаться разработчикам на стикер, если посчитает его неудачным.
Источник:WABetaInfo
Автор:Андрей КадуковТеги: