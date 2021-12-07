В WhatsApp можно будет удалять сообщения в заданное время

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В WhatsApp можно будет удалять сообщения в заданное времяВ новых чатах они удаляются автоматически
Разработчики мессенджера WhatsApp обновили функцию исчезающих сообщений, появившуюся в приложении ещё в прошлом году. Ранее необходимо было включать исчезающие сообщения вручную в каждом чате. Сейчас в новых чатах сообщения удаляются автоматически, но это ограничение не затрагивает уже существующие и групповые чаты.
В настройках можно задать временной интервал, через который сообщения должны исчезать: 24 часа, 7 или 90 дней. Функция установлена по умолчанию, при необходимости её можно отключить.
Чтобы войти в настройки исчезающих сообщений, нужно в меню «Настройки» выбрать раздел «Аккаунт», затем «Конфиденциальность» и перейти в «Исчезающие сообщения». Функция доступна на устройствах и с iOS и с Android.
Источник: The Verge