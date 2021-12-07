В WhatsApp можно будет удалять сообщения в заданное время

В настройках можно задать временной интервал, через который сообщения должны исчезать: 24 часа, 7 или 90 дней. Функция установлена по умолчанию, при необходимости её можно отключить.

Чтобы войти в настройки исчезающих сообщений, нужно в меню «Настройки» выбрать раздел «Аккаунт», затем «Конфиденциальность» и перейти в «Исчезающие сообщения». Функция доступна на устройствах и с iOS и с Android.