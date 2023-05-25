Приложения
20:01, 25 мая 2023
1 мин.

В WhatsApp можно будет установить имя пользователя

Пока функция тестовая

Разработчики WhatsApp добавили в бета-версию 2.23.11.15 функцию установки имени пользователя, что позволит связываться с другими пользователями без необходимости добавления их в контакты.

Как объясняет портал WABetaInfo, в настройках профиля появится пункт WhatsApp username. При этом переписка с пользователями, не добавленными в контакты, всё равно будет защищена сквозным шифрованием.

Пока функция тестируется, но вскоре станет доступна для всех пользователей.

Новости партнеров
Новости партнеров