В WhatsApp можно будет установить имя пользователя

20:01, 25 мая 2023
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В WhatsApp можно будет установить имя пользователяПока функция тестовая
Разработчики WhatsApp добавили в бета-версию 2.23.11.15 функцию установки имени пользователя, что позволит связываться с другими пользователями без необходимости добавления их в контакты.
Как объясняет портал WABetaInfo, в настройках профиля появится пункт WhatsApp username. При этом переписка с пользователями, не добавленными в контакты, всё равно будет защищена сквозным шифрованием.
Пока функция тестируется, но вскоре станет доступна для всех пользователей.