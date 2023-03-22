В WhatsApp можно будет увидеть общие с вашими собеседниками группы

Найти общую группу можно будет по имени контакта. Также можно будет увидеть полный список общих групп.

К тому же в WhatsApp появятся новые функции для администраторов. Создатели групповых чатов смогут принимать или отклонять запросы на вступление в группу по пригласительной ссылке. Это сделано для более лёгкого управления приглашениями и уважительным отношением к личной тематике диалогов в групповых чатах.

«Теперь общие группы можно найти по имени контакта. Это удобно, если вам нужно проверить, в какой группе вместе с вами состоит ваш знакомый, или вы хотите посмотреть полный список общих групп», — рассказали разработчики об одной из новых функций.