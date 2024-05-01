В WhatsApp на Android появилась блокирующая отправку видео ошибка

Обозреватели сами всё проверили и подтвердили, что ошибка, которая пока ещё не описана, вызывает сбой отправки видео, снятого на смартфон. Это же касается некоторых роликов из соцсети Instagram*.

Остальные ролики отправляются без проблем и, судя по всему, баг воспроизводится не на всех смартфонах. Ошибка возникла после обновления WhatsApp на Android до версии 2.24.9.34. В 9to5Google считают, что на данный момент единственное решение — откатиться до предыдущей версии мессенджера — 2.24.8.85.

От разработчиков WhatsApp пока никаких комментариев не поступало.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.