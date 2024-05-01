В WhatsApp на Android появилась блокирующая отправку видео ошибка

Опубликовано 01 мая 2024, 06:00
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В WhatsApp на Android появилась блокирующая отправку видео ошибкаИ пока единственное решение — понизить версию
Портал 9to5Google сообщил, что в американской соцсети Reddit множится количество негативных отзывов и жалоб на мессенджер WhatsApp из-за возникшей ошибки, блокирующей отправку видео.
Обозреватели сами всё проверили и подтвердили, что ошибка, которая пока ещё не описана, вызывает сбой отправки видео, снятого на смартфон. Это же касается некоторых роликов из соцсети Instagram*.
Остальные ролики отправляются без проблем и, судя по всему, баг воспроизводится не на всех смартфонах. Ошибка возникла после обновления WhatsApp на Android до версии 2.24.9.34. В 9to5Google считают, что на данный момент единственное решение — откатиться до предыдущей версии мессенджера — 2.24.8.85.
От разработчиков WhatsApp пока никаких комментариев не поступало.
* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.
Источник:9to5Google
Автор:Андрей Кадуков
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