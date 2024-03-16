В WhatsApp на Android появится блокировка приложения по паролю и биометрии

Раньше такого выбора пользователям не предоставлялось. Теперь заблокировать приложение можно по отпечатку пальца, распознаванию лица или по паролю.

Новая функция облегчит блокировку приложения тем пользователям, чьи устройства не поддерживают биометрию, или кто предпочитает другие методы защиты.

При этом исследователи из WABetaInfo порекомендовали пока не устанавливать текущую бета-версию, потому что нередки жалобы на сбои в тестовом приложении без видимой причины.