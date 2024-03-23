В WhatsApp на Android появится опция отключения предпросмотра ссылок в чатах

Тем не менее, если пользователь отключит опцию предварительного просмотра ссылок, всё равно сможет получать расширенные версии ссылок от своих собеседников. Внедрение этой функции связано с усилением конфиденциальности и безопасности мессенджера.

Тестовая версия приложения находится в активной разработке, но когда выйдет для всех, пока неизвестно.