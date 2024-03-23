В WhatsApp на Android появится опция отключения предпросмотра ссылок в чатах

Опубликовано 23 марта 2024, 13:30
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В WhatsApp на Android появится опция отключения предпросмотра ссылок в чатахДля усиления конфиденциальности
Инсайдеры рассказали о работе команды WhatsApp над новой функцией в бета-версии приложения мессенджера для Android под номером 2.24.7.12. У пользователей WhatsApp на Android-смартфонах появится возможность отключать предпросмотр ссылок в чатах.
Тем не менее, если пользователь отключит опцию предварительного просмотра ссылок, всё равно сможет получать расширенные версии ссылок от своих собеседников. Внедрение этой функции связано с усилением конфиденциальности и безопасности мессенджера.
Тестовая версия приложения находится в активной разработке, но когда выйдет для всех, пока неизвестно.