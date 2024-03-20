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Приложения
Опубликовано 20 марта 2024, 07:54
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В WhatsApp на Android, вслед за iPhone, появится перевод голосовых сообщений в текст

Ну что ж, ждем
В Android-версии WhatsApp был найден код, который свидетельствует о скором появлении функции транскрипции голосовых сообщений.

Отметим, что эта функция уже доступна на iPhone с 2023 года, и вот, наконец, она добралась и до Android.

Как работает транскрипция? Вы получаете голосовое сообщение, после чего нажимаете кнопку «Транскрипция». WhatsApp использует технологию распознавания речи, чтобы преобразовать голосовуху в текст. И в итоге вы можете прочитать текст сообщения, вместо того, чтобы его слушать.

Преимущества транскрипции:

  • Удобно: вы можете читать сообщения, когда не можете их слушать (например, на совещании или в шумном месте).
  • Доступно: транскрипция позволяет людям с нарушениями слуха
  • Практично: вы можете быстро просмотреть текст сообщения, чтобы понять, о чем оно, прежде чем слушать его целиком.

Но когда же появится функция? Точная дата пока неизвестна. Правда, ее код уже есть в бета-версии приложения. Это значит, что функция может появиться в ближайших обновлениях.

Источник:9to5Google
Автор:Булат Кармак
Теги:
#WhatsApp
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#ANDROID
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#обновление