В *WhatsApp на iPhone появилась функция ускоренного просмотра видеороликов

Пока эта функция находится в тестовом периоде и доступна в iOS-версии WhatsApp под номером 24.20.78. Также получить эту функцию можно через TestFlight — сервис тестирования приложений для iPhone и iPad.

Речь идёт о возможности ускорять видео в 1,5 и 2 раза. Режим «картинка в картинке» позволит изменять размер окна в ходе проигрывания ролика и перемещать окно по экрану. Функция позволит просматривать видео в течение разговора или переписки в чатах.

* Принадлежит Meta — организации, которая признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.