Приложения
Опубликовано 16 октября 2024, 10:30
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В *WhatsApp на iPhone появилась функция ускоренного просмотра видеороликов

И режим «картинка в картинке»
Портал WABetaInfo сообщил, что в ближайшие недели пользователи iOS-версии *WhatsApp должны получить новые функции воспроизведения видео. Появятся «элементы управления воспроизведением видео» и режим «картинка в картинке».
В *WhatsApp на iPhone появилась функция ускоренного просмотра видеороликов
© Deeksha Pahariya / Unsplash

Пока эта функция находится в тестовом периоде и доступна в iOS-версии WhatsApp под номером 24.20.78. Также получить эту функцию можно через TestFlight — сервис тестирования приложений для iPhone и iPad.

Речь идёт о возможности ускорять видео в 1,5 и 2 раза. Режим «картинка в картинке» позволит изменять размер окна в ходе проигрывания ролика и перемещать окно по экрану. Функция позволит просматривать видео в течение разговора или переписки в чатах.

* Принадлежит Meta — организации, которая признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.

Источник:WABetaInfo
Автор:Андрей Кадуков
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