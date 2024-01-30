В WhatsApp на iPhone появился «беспарольный» способ входа

Это нововведение, уже доступное для пользователей Android, теперь становится доступным и для владельцев iPhone.

Согласно отчету WABetaInfo, последняя бета-версии WhatsApp для iPhone, выпущенная в TestFlight, добавляет новое меню для настройки passkey. Эта функция пока не активирована, но ожидается, что она скоро станет доступна бета-пользователям.

Технология passkey, разработанная FIDO Alliance совместно с такими компаниями, как Apple, Google и Microsoft, позволяет пользователям входить в систему с использованием безопасных методов аутентификации, таких как распознавание лица или биометрия, исключая необходимость создания и ввода пароля.

Начиная с iOS 16, пользователи могли создавать и сохранять passkey с помощью Safari и iCloud Keychain.

Теперь, с выходом iOS 17, эта функциональность расширяется на сторонние приложения. На устройствах Apple ее можно использовать с Face ID или Touch ID.