В WhatsApp начала появляться обновлённая клавиатура

В WhatsApp начала появляться обновлённая клавиатураВсем пользователям она станет доступна в ближайшие недели
Спустя месяцы слухов и утечек, в WhatsApp наконец-то началось изменение дизайна клавиатуры.
Прямо сейчас разработчики мессенджера тестируют новую клавиатуру эмодзи, которая обещает быть более удобной и интуитивной.
Сообщается, что она будет иметь более крупные иконки и улучшенную навигацию, что сделает её использование ещё более приятным. Вместо того чтобы прокручивать длинные списки эмодзи, пользователи смогут легко переключаться между категориями, выбирая максимально подходящие эмодзи.
Также сообщается, что новая клавиатура эмодзи будет доступна для всех пользователей в ближайшие недели. Однако точная дата релиза пока неизвестна.
Напомним, что не так давно стало известно о готовности WhatsApp уйти с рынка Великобритании, если там будет принят новый закон, мешающий использованию end-to-end шифрования.