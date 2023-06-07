В WhatsApp начала появляться обновлённая клавиатура

Также сообщается, что новая клавиатура эмодзи будет доступна для всех пользователей в ближайшие недели. Однако точная дата релиза пока неизвестна.

Напомним, что не так давно стало известно о готовности WhatsApp уйти с рынка Великобритании, если там будет принят новый закон, мешающий использованию end-to-end шифрования.