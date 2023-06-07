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10:58, 07 июня 2023
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В WhatsApp начала появляться обновлённая клавиатура

Всем пользователям она станет доступна в ближайшие недели

Спустя месяцы слухов и утечек, в WhatsApp наконец-то началось изменение дизайна клавиатуры.

Прямо сейчас разработчики мессенджера тестируют новую клавиатуру эмодзи, которая обещает быть более удобной и интуитивной.

Сообщается, что она будет иметь более крупные иконки и улучшенную навигацию, что сделает её использование ещё более приятным. Вместо того чтобы прокручивать длинные списки эмодзи, пользователи смогут легко переключаться между категориями, выбирая максимально подходящие эмодзи.

В WhatsApp начала появляться обновлённая клавиатура
PhoneArena

Также сообщается, что новая клавиатура эмодзи будет доступна для всех пользователей в ближайшие недели. Однако точная дата релиза пока неизвестна.

Напомним, что не так давно стало известно о готовности WhatsApp уйти с рынка Великобритании, если там будет принят новый закон, мешающий использованию end-to-end шифрования.

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